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ABD DEAŞ'ı bizden kaçırdı: Bakan Çavuşoğlu'dan Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye’ye yerleşip PKK’nın önünü açan ABD’nin, DEAŞ’lı teröristleri de koruduğu bilgileri resmi olarak teyit edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye’nin kuzeyini temizlerken ABD’nin ise Mike Pompeo’nun CIA Direktörü olduğu dönemde DEAŞ’lıları Afganistan’a kaçırdığını açıkladı.

Gündem 27.01.2023, 08:58 27.01.2023, 09:05
ABD DEAŞ'ı bizden kaçırdı: Bakan Çavuşoğlu'dan Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai’yi ağırladı. Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı İmza Töreni’nin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Tayland’la diplomatik ilişkilerin 65’inci yılına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Güvenlik alanında iş birliği, terörle mücadele de gündemimizdeydi. Tayland’da FETÖ mevcudiyeti halen devam ediyor. Bazı FETÖ mensuplarının ülkemize iade talebini de ilettik” dedi.

YALAN, ABARTI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yeni yayınlanan “Hiçbir Zaman Taviz Verme” adlı anı kitabındaki Türkiye ile ilgili bölümler sorulan Çavuşoğlu, Pompeo’nun, kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazdığı değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu kitap hakkında “Bugüne kadar teröre verdikleri destek ABD’de ciddi suçtur. Gerçek dışı bilgiler var, diplomatik dille söylüyorum, buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı, çifte standart var” diye konuştu.

RESMİ OLARAK TEYİT EDİLDİ

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye’ye yerleşip terör örgütü PKK’nın önünü açan ABD’nin, DEAŞ’lı teröristleri koruduğu bilgisi de resmi olarak teyit edildi. Kitapta yer alan “Türk ordusunun DEAŞ’ı yenme kapasitesine sahip olmadığını gördük” iddiasını “ibretlik” olarak nitelendiren Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye’nin kuzeyini temizlerken ABD’nin ise Pompeo’nun CIA Direktörü olduğu dönemde DEAŞ’lıları Afganistan’a kaçırdığını açıkladı:

UÇAKLARLA TAŞIDILAR

“DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ordusu Türk ordusudur. 4 bin 500’den fazla DEAŞ’lı teröristi biz elimine ettik. Hem Suriye’de hem Irak’ta. Biz Suriye’de DEAŞ’lı teröristleri elimine ederken, Suriye’nin kuzeyini DEAŞ’lı teröristlerden temizlerken, ABD Pompeo’nun olduğu dönemde YPG/PKK ile DEAŞ’lıları önce otobüslere Rakka ve o bölgeden sonra da uçaklara bindirerek Afganistan’a gönderdiler. Bugün Afganistan’daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. DEAŞ’ın ve El Kaide’nin saldırılarından bahsediyorum.”

Afganistan’a kaçırdılar

ABD’nin işgal ve müdahale politikası terör örgütlerinin yayılmasına zemin hazırladı. Washington’ın 11 Eylül’den sonraki skandal politikaları, Orta Doğu’da DEAŞ’ın doğmasına ve büyümesine yol açtı. Bu bilgiyi en güçlendiren ise eski ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Barrack Obama’yı DEAŞ’ı kurmakla itham etmesi oldu. DEAŞ’la mücadele bahanesiyle Suriye’ye yerleşen ABD, PKK’nın önünü açarken DEAŞ’lı teröristleri de korudu. ABD, Türkiye’nin operasyonlarından sonra bölgedeki DEAŞ’lıları Afganistan’a taşıdı. 20 yıllık işgal süresince ABD’nin Taliban’a karşı eğittiği Afgan askerlerin DEAŞ’a katıldığı ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun Afganistan’da istihbarat ve askeri eğitim verdiği Afgan askerlerin, Taliban’a karşı terör örgütünün Horasan kolu DEAŞ-K’ya katıldığını yazdı. Taliban da yıllarca Washington’ı “DEAŞ’ı finanse etmek ve DEAŞ’lı teröristleri farklı bölgelerden Afganistan’a taşımakla” suçlamıştı.

Pompeo 15 Temmuz’da darbeyi destekledi

Pompeo’nun, 2019’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Türkiye ziyaretine ilişkin yazdıklarına da açıklık getiren Çavuşoğlu, o süreçte Pompeo’nun baştan sona yanında bulunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, “Öncelikle Türkiye’ye, ‘Biz teröristleri buradan temizleyeceğiz. Siz de teröristlere karşı operasyona ara verin’ diye geldiler. Bir kağıtla geldiler. Biz onların belgesini müzakere edilemez bulduk. Karşılarında 11 maddelik belge sunduk. 9’unu kabul ettiler, 2’sini de burada Cumhurbaşkanı’mızın huzurunda müzakere ettik. O 2 madde konusunda da mutabakata vardık. Ortak açıklama paylaştık. Bunun yükümlülüklerini yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını da gösterdiler” dedi. Erdoğan ve Pence’in heyetler arası görüşmeden önce baş başa görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Pompeo’nun, Pence’e izletilmesinden endişe duyduğu ve “iğrenç” diye tabir ettiği 15 Temmuz videosu hakkında ise şunları kaydetti: “Pompeo’nun sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük. ‘İçeriye girelim’ diye bazı talepleri oldu. Ben de ‘Biri başkan, biri başkan yardımcısı, bize ihtiyaç duyduklarında çağırırlar’ diye kendisini uyardım. Rahatsızlığını anlıyoruz. ‘İğrenç’ dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. Bu terör örgütü 251 vatandaşımızı öldürdü, FETÖ’den bahsediyoruz. (Pompeo’nun) O gece (15 Temmuz’la ilgili) sildiği bir tweet var. Cumhurbaşkanı’mızın aleyhine yazdıklarından da anlıyoruz ki, darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur. Çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor. Sanırım Türk milletinin darbecileri yenmesinden rahatsız olmuş ki bu ifadeleri sergilemiş.”

Pompeo darbe girişiminin yaşandığı gece “İran da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti kadar demokratik... Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük” tweetini atmış, daha sonra silmişti.

#abd
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