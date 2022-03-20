ABD'de çocuğa polis şiddeti

ABD'de polis şiddeti bir kez daha kameralara yansıdı. Ancak bu kez saldırının kurbanı 12 yaşında bir kız çocuğu oldu.

4 Mart'ta Wisconsin eyaletinde bir okulun kafeteryasında yaşanan olayın güvenlik kamerası kayıtları, okul yönetimi tarafından yayınlandı.

Görüntüler, kan dondurdu. Görev başında olmayan bir polis, iki çocuğun kavgasını sert bir şekilde ayırdı.

Saldırının kurbanı 12 yaşında bir kız çocuğu

Çocuklardan birini hızla yere savurdu. Çocuğun başını masaya çarpmasına aldırmadı, yüzünü sertçe yere bastırdı. Diziyle de boğazına baskı yaptı.

Daha sonra 12 yaşındaki kızı kelepçeleyerek kafeteryadan çıkardı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Çocuğun ailesi, olayın ardından kızlarının psikolojik tedavi görmeye başladığını, polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu