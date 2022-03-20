ABD'de çocuğa polis şiddeti
ABD'de polis şiddetinin kurbanı, bu kez 12 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. 4 Mart'ta Wisconsin eyaletindeki bir okulda yaşanan olayın görüntüleri, okul yönetimi tarafından yayınlandı. Polisin çocuğa yaptıkları büyük tepki çekti.
Gündem 20.03.2022, 11:19 20.03.2022, 11:26
ABD'de polis şiddeti bir kez daha kameralara yansıdı. Ancak bu kez saldırının kurbanı 12 yaşında bir kız çocuğu oldu.
4 Mart'ta Wisconsin eyaletinde bir okulun kafeteryasında yaşanan olayın güvenlik kamerası kayıtları, okul yönetimi tarafından yayınlandı.
Görüntüler, kan dondurdu. Görev başında olmayan bir polis, iki çocuğun kavgasını sert bir şekilde ayırdı.
Saldırının kurbanı 12 yaşında bir kız çocuğu
Çocuklardan birini hızla yere savurdu. Çocuğun başını masaya çarpmasına aldırmadı, yüzünü sertçe yere bastırdı. Diziyle de boğazına baskı yaptı.
Daha sonra 12 yaşındaki kızı kelepçeleyerek kafeteryadan çıkardı. Görüntüler büyük tepki çekti.
Çocuğun ailesi, olayın ardından kızlarının psikolojik tedavi görmeye başladığını, polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu
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