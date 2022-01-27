banner38

ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır." ifadesini kullandı.

Gündem 27.01.2022, 02:14
ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde "Parti siyaseti, suyun kıyısında biter" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gençlik yıllarında o zamanlar nişanlı olduğu eşi Cheryl Flake'in Türkiye'yi de kapsayan bir Güney Avrupa ve Orta Doğu gezisine çıktığını anımsatan Flake, eşinin fotoğraf albümünde İstanbul Boğazı'nın yer aldığı bir fotoğrafta "En Sevdiğim Yer: İstanbul!" yazdığını hatırlattı.

Flake, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda görev yaptığı süre boyunca dünyayı kapsamlı şekilde gezme imkanı bulduğunu belirterek, her gittiği yerde eşinin "Güzel, ama bir Türkiye değil." yorumunu yaptığını ifade etti.

Büyükelçi Flake, eşinin yıllar önce "Genç Büyükelçi" olarak başladığı yolculuğu bugün kendisinin ABD'nin Ankara Büyükelçisi görevini üstlenerek sürdürdüğü için kendisini "şanslı saydığını" kaydetti.

Yolculuğunun, ABD Büyükelçilerinin alışılagelmiş yolculuğundan daha farklı olduğunu aktaran Flake, Dışişleri Bakanlığında bir kariyerden ziyade, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da 18 yıl geçirdiğini hatırlattı.

Flake, bir siyasetçi olarak kariyer diplomatlarına her zaman büyük hayranlık duyduğunu ve Kongre'de bulunduğu süre zarfında ise ustalık gerektiren diplomasiyi ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın "kısmi başarıların sabırla biriktirilmesi" şeklinde ifade ettiği o "perde arkasında gerçekleşen ve çoğunlukla dikkatlerden uzak çabaları" daha da takdir ettiğini belirtti.

Büyükelçi, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki adaylığının onaylandığı oturumdaki ifadelerini hatırlatarak, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir"

Yazısında "Menfaatlerimiz, siyasi alanın ve güvenlik alanının ötesine uzanmaktadır." ifadelesini kullanan Flake, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve iş birliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağlamaktadır. Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki paylaşımlar da iki ülke halkını birbirine bağlamaktadır."

Flake, dış politikadaki kalıcı başarıların, farklı grupların ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Washington'da hep söylediğimiz gibi; 'Parti siyaseti, suyun kıyısında biter.' Tam da bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi.

"Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir"

ABD Başkan Joe Biden'ın Ankara'daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Flake, "Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir." değerlendirmesini yaptı.

Flake, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu belirterek, gelecek haftalarda İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.

"Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz"

Büyükelçi Flake, sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Cheryl ve ben, dünyanın en harika ve nefes kesici şehirlerinden biri olan İstanbul'u yeniden görüp tanımak için sabırsızlanıyoruz. Adana'daki ekibimizle birlikte bölgenin tarihi alanlarını ziyaret edecek ve baharatlı yemeklerini tadacağız. Kuzeybatıdan güneydoğuya, Ege kıyılarından Karadeniz'e, Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz. Dahası, Cheryl ve ben, bu harikulade şehirlerde yaşayan Türk halkını tanıyacak, onlarla beraber tarihi keşfedecek ve iki ülkeyi birbirine bağlayan geleceği ele alacağız. Hoş bulduk ve bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkürler."

Jeff Flake kimdir?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013'te de Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre'ye girmeden önce, Arizona'daki Goldwater Enstitüsünün icra direktörlüğü görevini yapan Flake, Brigham Young Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi derecelerine sahip.

Türkiye'ye 7 Ocak'ta gelen Flake, evli ve beş çocuk babası.

#türkiye #NATO
Yorumlar (0)
banner35
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11