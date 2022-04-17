81 ilde kumar operasyonu: 47 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yapılan 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulamasında 21 bin 31 işyeri denetlendi, 47 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 17.04.2022, 13:39
Ülke genelindeki uygulama, 8 bin 763 ekip, 30 bin 361 personelin katılımıyla yapıldı.
Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 21 bin 31 işyeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan şahıs yakalandı, 47 şahıs gözaltına alındı. 146 şahıs hakkında adli, 405 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.
123 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.
Uygulamada, 15 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 251 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulama sonucunda, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 adet horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
|13. Kasımpaşa
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|32
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Deportivo Alaves
|32
|25
|20. Levante
|31
|22