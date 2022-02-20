800 yıllık kiliseyi soyan hırsızlar kilise çanını da çalmaya çalıştı

Mardin'in Midyat ilçesindeki Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilise'nin elektrik tesisatı kablosunu çalındı. İkinci defa kiliseye giren hırsızlar, bu defa kilisenin tarihi çanını çalmaya çalıştı.

Hırsızlar, söktükleri sırada çalan çanın sesiyle yakalanmaktan korkarak kaçtı. Sesi duyan çevredekiler Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e haber verdi.

Bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.