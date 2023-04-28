80 bin sözleşmeli sağlıkçıya kadro müjdesi

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan 80 bin sözleşmeli personel için yeni müjde geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.