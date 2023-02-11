8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu'nu enkazdan kurtardı.

Rıdvan Çakıroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.