8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke'ye verildi

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün 8'incisi sahibini buldu.

Ödülün bu yılki sahibi "üreme sağlığı alanındaki çalışmaları"yla Doç. Dr. Elvan Böke oldu.

Böke'nin ödülü Yıldızı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in de katıldığı törenle takdim edildi.

Bu yılki ödülün sahibi Böke'yi ilk tebrik edenlerden biri ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu.

Murat Ülker, kişisel safyasından yaptığı açıklamada, "Üreme sağlığına ilişkin hastalıkların tedavisinde büyük bir adım atılmasını sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla bu seneki Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Elvan Böke’yi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Ülker, açıklamasında şunları söyledi:

İspanya’da bulunan Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke’nin doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel çalışmalarının çok önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmeyi ve bağlantıları güçlü, etkin bir bilim ağı oluşturmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı ve Harvard Sabri Ülker Merkezi ile birlikte, bilim dünyasına katkıda bulunmakla iftihar ediyoruz. Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde düzenlediğimiz ödül törenine katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

2022'DE DOÇ. DR. NİLAY YAPICI'YA VERİLMİŞTİ

Sabri Ülker Bilim Ödülü geçen yıl, Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti ve Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı’ya verilmişti.

Yapıcı, insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmalar ile ödüle layık görülmüştü.