8 ilde 'veri avı' operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşların TC kimlik numarası, araç marka, model, şasi numarası, plaka bilgileri, E-Okul sisteminde yer alan bilgiler gibi kişisel verileri ele geçirip satışını yapan suç örgütü deşifre edildi.

Örgüt üyelerinin satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin anlık sorgulanabildiği sistem oluşturdukları tespit edildi.

Ele geçirdikleri kişisel bilgileri kurdukları üyelik sistemiyle sattıkları belirlenen şüphelilerin, kazançlarını kredi kartı dolandırıcılığında kullandıkları, kripto hesaplarına para aktardıkları, çeşitli mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları saptandı.

Bu kapsamda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri, Kırıkkale'de 8 Ocak'ta eş zamanlı "Veri Avı" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, aralarında suça sürüklenmiş çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı.