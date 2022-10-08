8 ilçeye daha yabancı kaydı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Türkiye’deki mülteci sayılarından ve alınan tedbirlerden söz etti.

25 MİLYON DEĞİL

Bakan Soylu, “Türkiye'deki toplam Suriyeli kardeşimizin, geçici koruma altında olarak nitelendirdiğimiz, Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen ve geçici koruma belgesi altında bulunan kardeşimizin toplam sayısı 3 milyon 646 bin 278. Açık açık söyleyeyim. 10 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil” dedi.

551 BİNİ İSTANBUL’DA

İkamet izniyle kalanların sayısını 1 milyon 363 bin 980 olarak açıklayan Süleyman Soylu, “İstanbul'daki mülteci sayısı azdır. 3 bin 799. 1 milyon 271 bin 279 İstanbul'daki toplam Suriyeli sayısı. Yani geçici koruma statüsü, artı düzenli olarak kalan ikametli sayısı, 3 bin 799 mülteci, 1 milyon 271 bin toplam İstanbul'daki sayı” ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK İSTİSNA

Esenyurt ve Fatih ilçelerinin tüm yabancılara daha önceden kapalı olduğunu hatırlatan Soylu şunları söyledi: “Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul’da geçici korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapandı. Bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası nedir? Öğrenciyse, kazandığı üniversite o ilçedeyse olabilir. Yatırımcı olarak ev almışsa olabilir. Hastalık meselesi de var.”

143 bin yabancı yakaladık

Alınan tedbirlerden söz eden Bakan Soylu, “İstanbul'da çok süredir bir tarama yapıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar 143 bin 450 İstanbul'da oturmaması gereken veya Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş yabancı yakaladık. Toplam 83 bin 605 Türkiye'ye kaçak yollarla giren kaçak göçmen, yabancı yakaladık. Bunların 68 bin 210’unu da sınır dışı ettik” diye konuştu.