8 ayda 151 bin düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzensiz göçle mücadele konusunda Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Göç baskısı altındaki Türkiye’nin göçü yönettiğini kaydeden Çataklı, “Türkiye, içeride geri gönderme merkezleri dahil gerekli altyapıyı ve mekanizmaları kurmuş bir ülke. Artık bir yabancı yasal yollarla Türkiye’ye ilk hareket ettiğinden tutun, tekrar ülkesine dönene kadar elektronik ortamda takip edilebiliyor” dedi.

SINIR DIŞI 73 BİNİ GEÇTİ

2016’dan bu yana 2 milyon 700 bine yakın, yıl başından beri ise 200 binden fazla düzensiz göçmenin sınırda engellendiği bilgisini veren Çataklı, “Bu yıl içeride 151 binden fazla göçmen yakalandı. Geçen yıla göre yüzde 106 artmış. Burada yakaladıklarımızı sınır dışı ediyoruz. Sınır dışı sayısı da 73 binin üstüne çıktı, yüzde 140 artış var” diye konuştu.

GÖÇÜN SEBEBİ BATI

Avrupa’nın zihniyet olarak Ortaçağ’da kaldığını belirten Çataklı, şunları söyledi: “ABD ve Batılı ülkeler Ortaçağ kafasını yaşıyor. Avrupa, dünyanın yer altı ve yer üstü tüm zenginliklerinden, enerji kaynaklarından istifade ediyor. Oralarda istikrarsızlıklara sebep oluyor. Afganistan, Yemen, Irak dışardan müdahale sonucu bu haldeler. Batı bir taraftan sorunların sebebi ancak çözümün bir parçası değil. Sınırlarına dayananlara da gayriinsani muamele ediyor.

SORUNA KAYNAĞINDA ÇÖZÜM

Düzensiz göçte en hayati konu sorunların kaynağında çözülmesi. İnsani yardımlar çok kritik. Göç baskısıyla karşı karşıya kaldığımız ülkelerden Afganistan’a 17 trenle 7 bin 200 ton insani yardım ulaştırdık. Lübnan’a iyilik gemileri, Ukrayna’ya iyilik TIR’ları gönderiyoruz. Bu yardımları Türk Kızılay, Diyanet Vakfı, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri gibi STK’larla organize ediyoruz.

TÜM AVRUPA’DAN DAHA FAZLA

Geri gönderme merkezleri, işin son aşaması. Artık size gelmiş, yani kaynağında bunu engelleyememişsiniz. İki sınırlarınızdan geçmiş, üç artık içeride düzensiz göçmen durumuna düşmüş. Dördüncü aşamada siz bunları yakalamış, geri gönderme merkezine koymuşsunuz. Bugün itibariyle 30 geri gönderme merkezimiz var. Bunların kapasitesi de uluslararası standartlara uygun. Kapasitesi 20 bin 500’ü geçti. Bu, Avrupa ülkelerinin tamamındaki kapasiteden daha fazla.”

Yunanlar 3 yılda 138 göçmeni öldürdü

İsmail Çataklı, Avrupa’nın son dönemki uygulamalarının insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin cilalanmış yalanlar olduğunu ortaya koyduğunu belirtti: “Yunanistan’ın geri itmeleri sebebiyle son 3 yılda 138 insan hayatını kaybetti. Denize attıkları, ölüme terk ettikleri, sahil güvenliğimizin kurtardığı can sayısı 50 bini geçti. Bunu sistematik şekilde, devlet kurumları eliyle ve AB’nin bir kurumu olan Frontex’in gözetimi altında yaptılar. Hukuk, insan hakları, demokrasi sadece Avrupalıysanız var. Avrupa’nın dışındaysanız bunların çok önemi yok.”