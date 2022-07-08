70 hacca bedel: El-Haccül Ekber

Terviye günü olan Perşembe günü, (Arefeden bir gün önce) binlerce hacı adayı ikindi vaktinden itibaren otobüslerle 23 kilometre uzaklıktaki Arafat Dağı’na çıktı. Türk hacı adayları Mekke’ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine saat 16.00 itibariyle otobüslerle peyderpey taşındı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin hacı geceyi Arafat’ta geçirdi. Bugün Arafat vakfesinin ardından, akşam güneşin batışından sonra hacı adayları 10 kilometre aşağıya inip Müzdelife vakfesine duracaklar.

Müzdelife’de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina’ya doğru hareket edecek, Müzdelife vakfesini (Bir an durmak) yaparak şeytan taşlamaya geçecekler.

HACCI EKBER

Hacı olabilmek için gün sayan milyonlarca Müslüman için bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise cuma günü Arafat’a çıkılması. Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü hacılar Arafat’ta. Bu tarihi olaya ise el-haccül ekber deniliyor. Öğlen ve ikindi namazlarını birlikte cem edecek olan hacı adayları daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar.