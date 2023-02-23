7 ülkeye büyükelçi atandı
Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 7 ülkeye büyükelçi atandı.
Gündem 23.02.2023, 08:32 23.02.2023, 09:06
Büyükelçiler atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Büyükelçiliğine Koray Ertaş getirildi. Gana Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, İran Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç getirildi.
Angola Büyükelçiliğine Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekinci, Kazakistan Büyükelçiliğine ise Mustafa Kapucu'nun atanmasına karar verildi.
Etiyopya Büyükelçiliğine Berk Baran, Portekiz Büyükelçiliğine ise Murat Karagöz atandı.
Angola Büyükelçisi Alp Ay, Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, Portekiz Büyükelçisi Lale Ülker, Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, İran Büyükelçisi Derya Örs, Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda büyükelçisi Ümit Yalçın ise merkeze alındı.
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