7 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/EK5xjAn4Pa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022