banner38

7 şehidin katili teröristi bombadaki parmak izi ele verdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen, 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bombada parmak izi tespit edilen "Sefkan Andok" kod isimli terörist Kendal Barut hakkında istenen ceza belli oldu.

Gündem 24.03.2022, 12:39
7 şehidin katili teröristi bombadaki parmak izi ele verdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Mayıs 2021'de Kulp'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yakalanan ve 3 yıl önceki saldırıda kullanılan bombada parmak izi tespit edilen tutuklu sanık Barut hakkında hazırlanan iddianame, saldırıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı 7 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilerek, kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Kulp'un Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği hatırlatılan iddianamede, saldırıda İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Patlamadan bir gün önce yol çalışması yapılmış

İddianamede, patlamanın yaşandığı bölgedeki inceleme raporuna göre, patlama sonrası bir metre derinliğinde çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Sanık Barut'un yer aldığı bazı saldırılar ve teşhis bilgilerinin de yer aldığı iddianamede, tanık olarak dinlenen bazı teröristlerin, sanığın örgütte "suikastçı" olarak faaliyet yürüttüğünü aktardığına yer verildi.

İddianamede, Muş'un Yamaç köyünde gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanda Barut'un Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim gördüğü ve 2012'de terör örgütü PKK'ya katıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen dokümanda ise Barut'un sözde "Amed Eyalet Komutanlığına" ithafen yazdığı "fedai eylem raporu"nun bulunduğu ifade edilen iddianamede, "rapor"da sanığın üniversiteyi Malatya'da okuduğunu, bu nedenle burada gönüllü olarak "fedai" türü eylem yapabileceği yönündeki ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

"Saldırının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu tespit edilmiştir"

İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Patlamanın olduğu bölgeden elde edilen uç kısımları siyah elektrik bandı ile sarılı kablo irtibatlı, ateşleme pil bloğu ile irtibatlandırılmış ateşleme anahtarı etrafındaki bantların yapışkan yüzeylerinde bulunan parmak izlerinin şüpheli Barut'un parmak izleri ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin, saldırının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu tespit edilmiş, 7 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda 10 vatandaş yaralanmıştır. Sanığın güvenlik korucuları ile girmiş olduğu başka çatışmada bir güvenlik korucusu gözünden yaralanmıştır. Barut'un saldırıları terör örgütü PKK/KCK'nın amacı doğrultusunda, devletin bağımsızlığını zayıflatmaya, birliğini bozmaya, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik gerçekleştirdiği ve söz konusu saldırıların vahim nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

470 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Tutuklu sanık Kendal Barut hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "tasarlayarak öldürmek" suçundan 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 296 yıldan 470 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yargılaması devam eden tutuksuz sanıklardan aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile dönemin HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın da bulunduğu 7 sanık hakkında ise "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız, Ahmet Ay ve Sinan Diger şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Yorumlar (0)
banner35
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19