7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı
Mardin'de 7 kişiye saldırarak ısıran köpek kuduz çıktı. Bir mahalle karantinaya alındı.
Gündem 20.02.2022, 13:53 20.02.2022, 14:09
15 Şubat'ta Derik ilçesinde bir sokak köpeği Bahçelievler Mahallesi sakinlerine saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alınıp kuduz aşıları yapıldı. Saldırgan köpekten alınan numuneler ise Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.
Tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışları yasaklandı.
Mahalleye "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı.
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