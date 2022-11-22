7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 7. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Gündem 22.11.2022, 07:24
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki evin balkonundan bir çocuğun düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu 2 yaşındaki S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çocuğun ailesiyle misafirliğe gittiği evde 7. kattaki balkondan düştüğü öğrenildi.
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