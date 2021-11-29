7 katip ile 1 İKM'ye FETÖ'den gözaltı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 katip ve 1 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Gündem 29.11.2021, 15:12 29.11.2021, 15:16
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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