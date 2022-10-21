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7'inci kez taşınacak olan ilçe merkezi için çalışmalar sürüyor

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecine ilişkin haftalık koordinasyon toplantısı yapıldı.

Gündem 21.10.2022, 07:38 21.10.2022, 07:51
7'inci kez taşınacak olan ilçe merkezi için çalışmalar sürüyor

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Yusufeli Kaymakamlığının toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, taşınma takviminin işleyişine dair konular görüşüldü.

Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Doruk, geçen haftalarda başlayan Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Doruk, vatandaşların yeni evlerine taşınmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini, yeni ilçe merkezinin cadde ve sokaklarında taşınma hareketliliğini görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Taşınacak vatandaşların koordinasyon merkezine başvurarak gerekli desteği temin edebileceğini vurgulayan Doruk, "Elektrik, su, telefon gibi tüm altyapıları tamamladık ama bazen sorunlar çıkabiliyor. Herhangi bir sorunda koordinasyon merkezine başvurulursa ekiplerimizle sorunu hızlı bir şekilde çözeriz ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerine taşınırlar" dedi.

Bugüne kadar 1500 civarında vatandaşa yeni yerleşim yerindeki evlerinin anahtarının teslim edildiğini belirten Doruk, "Bir an önce taşınmak isteyen 1100 civarındaki vatandaşımız da yeni evlerinde elektrik aboneliğini yaptırmış. Biz bir süre suyu ücretsiz vereceğiz. Bugüne kadar birçok taşınan oldu. Halihazırda 400 civarında bize yapılmış taşınma başvurusu var. Bu vatandaşlarımızın taşınması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Doruk, yeni yerleşim yerinde hak sahibi olup değişik nedenle kuraları çekilemeyen 12 vatandaş için de önümüzdeki günlerde kura çekimi yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Okullarımız 24 Ekim’de yeni yerleşim yerinde eğitim öğretime başlayacak. Bu konuya ilişkin gerekli tüm hazırlıklarımızı gözden geçirdik ve herhangi bir eksiğimiz yok. Gönül rahatlığıyla çocuklarımızın eğitim öğretimini yeni yerleşim yerinde devam ettireceğiz. Hastane dışında tüm kamu kurumlarımız yeni yerleşim yerine taşındı. Hastanemiz de 31 Ekim'de yeni yerleşim yerinde hizmete başlayacak. Hastanemizdeki cihazlarımızın hepsi yeni cihazlar. Mevcut hastanedeki cihazları taşımayacağız. Hastanemiz aslında döşeli, sadece uzmanların cihazları çalıştırması, test etmesi lazım. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. İnşallah 31 Ekim'de hastanemiz yeni yerleşim yerinde hizmete başlayacak."

Devlet olarak her zaman Yusufeli halkının yanında olduklarını dile getiren Doruk, sürekli vatandaşlarla istişare içinde olarak birlik ve beraberlik içinde sorunları tek tek çözdüklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer ilgililer katıldı.

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