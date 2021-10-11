7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması için düğmeye basıldı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheliden 7'si yakalandı.
Gündem 11.10.2021, 13:49
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş, biri açığa alınmış ve 5'i emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 7 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılardan 7'si gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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