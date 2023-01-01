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#koronavirüs
#Şanlıurfa
#patlama
#Filistin
#Meteoroloji
#Adana
#yangın
#tutuklama
#ziyaret
#uyarı
#kar yağışı
#vaka
#Maske
#adıyaman
#Yunanistan
#kanada
#Başbakan
#Murat Kurum
#IHA
#sokağa çıkma kısıtlaması
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