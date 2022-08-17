6’lı masadan eşkâl çıkabilir: Ortada henüz aday yok

Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğinde ilk turun son toplantısına hazırlanan 6’lı masadan bu kez adaya ilişkin ‘eşkâl’ bekleniyor. Liderlerin geçmiş süreçte olası adaya ilişkin ferdi olarak dile getirdiği kriterlerin bu kez toplantı sonrasında yayınlanan ortak metne girebileceği ileri sürülüyor

SON BULUŞMA SAADET’TE

CHP’nin öncülüğünü yaptığı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir masa etrafında toplanan 6 lider, ilk tur aylık buluşmalarının sonuncusunu bu pazar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıda oluşturulan teknik komisyonların çalışmalarına ilişkin raporlar gözden geçirilecek.

ORTADA HENÜZ ADAY YOK

Kamuoyunda, 6’lı masaya yönelik hedeflenen sistemden ziyade tek bir adayda uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı ve bu adayın kim olacağı merakı ağır basıyor. Söz konusu merakın giderilmesinde masayı oluşturan partilerin koridorlarında önümüzdeki aylar işaret edilirken, sürpriz bir iddia da konuşuluyor. Buna göre hafta sonu yapılacak zirve sonrasında mutat olarak paylaşılan metinde gelecekte izlenecek yol haritasının yanı sıra olası adayın eşkâline yer verilebileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda olası adayda bulunacak özellikler ve kriterler ilk kez ortaklar tarafından vurgulanmış olacak.