6’lı Masa’dan duman çıkacak mı: 14 Mayıs yaklaşırken aday halen belli değil

Seçimin 14 Mayıs’ta olacağı neredeyse kesinleşmişken 6'lı Masa’nın adayı hâlâ belli olmadı. Bu belirsizlik Vatikan’da Papa seçimlerinde bacadan duman yükselmesi geleneğine yönelik yorumlara neden oluyor.

6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sürekli ötelerken, yaşadığı krizi ‘seçim tarihinin belirsizliği’ ile perdelemeye çalıştı. 5 Ocak zirvesi sonrasında başlatılan istişarenin ötesinde aday konusunda somut bir adım atılmadı.

ÖRNEK VATİKAN’DAN

Ortaklar 26 Ocak’ta seçim tarihi ve aday hesapları gölgesinde bir araya gelecek. Masayı oluşturan partilerin genel başkanları, ortak adayın seçim takvimi açıklandıktan sonra duyurulacağını ifade etmişti. Bu çerçevede DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Vatikan’da yeni papanın seçildiği anlamına gelen 'beyaz duman’ sözleri akıllara geldi. Babacan, “6'lı masamda bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun” demişti.

BEYAZ MI SİYAH MI?

6'lı Masa, Gelecek Partisi’nde 5 Ocak’ta yapılan toplantısından sonra aday belirlemek için müzakerelere geçeceğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “26 Ocak'ta aday belirleme yolunu yöntemini konuşmaya başlayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 14 Mayıs sık sık vurgulanıp tarih kesinleşse de eski açıklamalarını unutan 6’lı Masa adayda acele etmiyor. Bu nedenle bu tarihte isim deklare edilmesi beklenmiyor. Aday için bütün ibreler hala şubat ayının ortasını işaret ediyor. Adayın bir türlü açıklanamaması ve Babacan’ın sözlerinin ardından “Masadan duman çıkacak mı?” yorumları yapılıyor. Katolik Kilisesi’nde kardinaller yeni Papa’yı seçince şapelin bacasından “beyaz”, kriz çıkınca “siyah” duman çıkıyor. 6’lı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısından hangi renk çıkacağı merak ediliyor.

TARİHTE DE ANLAŞAMADILAR

Masanın ortaklarından 14 Mayıs tarihi konusunda da ortak ses yükselmiyor. İki büyük ortak CHP ve İYİ Parti lider düzeyinde açıklamaları ile bu tarihe destek veriyor. Ancak DEVA Partisi farklı düşünüyor. Babacan, “Biz 6 parti olarak deklare etmiştik, 6 Nisan'dan sonra yapılan herhangi bir seçime Meclis'te destek vermeyeceğiz” açıklamasında bulunarak, CHP ve İYİ Parti sözcülerinin ilk baştaki tavrına geri dönmelerini istedi. CHP Genel Merkezi'ne yakın bir isim ise “CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim tarihi olarak 6 Nisan öncesini işaret etmesi, masa içi dengelerin dışa vurumu olabilir” değerlendirmesinde bulunarak, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in hesabının başka, Davutoğlu ve Babacan'ın hesabının başka olduğuna işaret etti.

ISRAR EDECEK

Babacan'ın 6 Nisan ısrarını 11'inci toplantıya da taşımak istediği ifade edilirken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dışında destekçisinin kalmadığı biliniyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın 14 Mayıs talebine "Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz" karşılığını verirken; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından 'Mayıs'ta iklim değişecek' açıklaması ile bir video paylaşmıştı.