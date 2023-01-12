6'lı masada yetki karmaşası

Altılı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Ortaklar arasındaki "yetki krizi" ise büyüyor. Daha önce, "masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak" sözüyle eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında bu kez de, masanın adayının seçilip ortak irade dışına çıkması halinde siyasi kriz doğacağını söyledi.

Davutoğlu, “Kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim… Ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır.” dedi.

"Her parti en az 1 bakanlık alacak"

Davutoğlu, masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ve her partinin en az bir bakanlık alacağını anlattı:

“Kaç oy oranı milletvekili varsa, o kadar milletvekilliği varsa o kadar bakanlık alınacak. A partisi büyük bir çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığa sahip olacak.”

"Gaflar, krizler, skandallar yaşanabiliyor"

Davutoğlu, ortaklar arasında seslerin yükseldiğini de doğruladı:

“Dikensiz gül bahçesi değil bu süreçler. Şimdi yaşanmıyor mu gaflar, krizler, skandallar… Yaşanıyor. Ortak aklı işleteceğiz. Ama kriz mi oldu, oturup konuşup çözeceğiz.”

Babacan: Genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olma fikrine yakın mutabakat var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olma fikrine yakın bir mutabakat var" dedi. Seçilecek cumhurbaşkanının altı partinin rızasıyla yetkisini kullanabileceğini belirtti.

CHP ve İyi Parti Genel Başkanları ise sessizliğini koruyor.