6’lı masada fikir ayrılığı: Göçmen sorunu
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz uzlaşıya varamayan 6’lı masada, sığınmacılar konusunda da çatlak var. 6’lı masanın bugüne kadar 3 kez toplanan Göç Komisyonu’nun İyi Parti ve DP’li üyeleri sığınmacıların hemen ülkelerine gönderilmesini savunuyor. Saadet, DEVA ve Gelecek ise bunun zamana yayılmasından yana. CHP yöntem konusunda kararsız.
Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 6’lı masa ortakları, göç konusunda ayrıştı. Güçlendirmiş parlamenter sistem için yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, Gelecek ve Deva, sorun gördükleri konuların çözümü için komisyonlar da kurdu. Bugüne kadar 3 defa toplanan göç komisyonunda sığınmacıların dönüşü konusunda 6 partinin hemfikir olduğu dikkat çekilse de bunun şekil ve yöntemi konusunda detaylarda kriz yaşandığı öğrenildi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda DP ve İYİ Parti hemen gitmelerini istiyor. SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin ise bu konunun zamana yayılarak çözülmesinden yana olduğu ileri sürülüyor. Bu partilerin gönüllü ya da isteğe bağlı dönüş mekanizmasına sıcak baktıkları kaydediliyor. Masanın büyük ortağı ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Suriyelileri her fırsatta göndereceğini açıklayan CHP’nin ise komisyonda yöntem konusunda kararsız kaldığı bildirildi.
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