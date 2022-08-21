6’lı masa kriz güzellemesi yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlı olduklarını anlatan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİYİZ

Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Biz Türkiye'nin geçmişi değil, geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.

KRİZ GÜZELLEMESİ YAPIYORLAR

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil, eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için derdi olmayanlar bir çaba sergilemiyor. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyup hafızanızı yoklayıp karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA DEVRİM

İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi. Şehir, devlet ve özel hastanelerle en üst seviyede hizmet alınan bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Suçu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.

TERÖRÜ SINIRIN DIŞINA İTTİK

Terör örgütleriyle mücadelemizi, oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik. İşte İstanbul-İzmir 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı.

SAVUNMADA YÜZDE 80 YERLİLİK

Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi. Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli hale geldi. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, en temel askeri ihtiyaçlarını karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir ülkeydi.

DÜNYA BARIŞINI TESİS EDİYORUZ

Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde çıkarlarını savunan, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. 2 gün önce Ukrayna'da, 1 hafta önce Soçi'deydim. Niçin, dünya barışını tesis edelim diye. Bu ülkede savaş için gayret edenler yok mu? Var. Onların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için içine kapanmış bir Türkiye'ydi.

Eylül takvimi yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir ağırlık verdiği diplomatik temasları eylülde de artarak sürecek. Son 1 ayda kritik diplomasi trafiği yürütüp İran, Rusya ve Ukrayna'ya giden, Özbekistan, Somali, Polonya ve İsrail Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Malezya Başbakanı ve İsrail Başbakanı ile de telefonda görüşüp Slovenya Cumhurbaşkanı ve Malezya Kralı'nı Külliyede ağırlayan Erdoğan, Eylül ayında da yoğun diplomasi yürütecek. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Balkanlar ziyaretinin detayları belli oldu. Erdoğan'ın 7-9 Eylül'de Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'i kapsayan Balkan turuna çıkması planlanıyor. Türkiye 2013'ten beri diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne de ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde katılacak. Liderler Zirvesi 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toplanacak. 13-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek BM 77'nci Genel Kurulu için 20 Eylül'den sonra ABD'nin New York kentine gitmesi beklenen Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitap etmesi ve ABD Başkanı Joe Biden dahil pek çok devlet başkanıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Eylülde son durak ise Polonya. Erdoğan'ın ay sonu başkent Varşova'da olması bekleniyor.

Kuru üzüm taban fiyatı 27 lira

Erdoğan, Manisalıların merakla beklediği kuru üzüm alım fiyatını da açıkladı: “Buraya gelmeden önce üzüm bağını ziyaret ettim. Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak. Geçen yıl 13 liraydı. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içinde üzümlerimizi toplayıp kurutup yola koyulalım ve ihracatımızı buna göre yapalım.

Manisa’ya 48 milyar liralık yatırım

Bizim inşa ettiğimiz Türkiye’yle onların özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkı görebilirsiniz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var: Ülkemizi, ekonomi ve küresel üretimin en üst ligine çıkarmaktır. Herkes konuşur, herkes vaatte bulunur. Bizim farkımız, yaptığımız eserler, hizmetlerle konuşmamızdır. Sadece Manisa’ya kazandırdığımız eserler bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. 20 yılda Manisa’ya 48 milyar lira yatırım yaptık.