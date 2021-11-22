680 personelin katıldığı Eren Kış-7 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 38 operasyonel timden 680 personel görev alıyor.

Bitlis'te EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK Operasyonu başlatıldı pic.twitter.com/AoWoB3iZFC — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 22, 2021

Açıklamada ayrıca, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadesine yer verildi.