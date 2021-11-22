680 personelin katıldığı Eren Kış-7 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan acıkılamaya göre Bitlis'te terörle mücadele kapsamında 680 personelin katılımıyla "Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı.
Gündem 22.11.2021, 13:12 22.11.2021, 13:12
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 38 operasyonel timden 680 personel görev alıyor.
Bitlis'te EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK Operasyonu başlatıldı pic.twitter.com/AoWoB3iZFC— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 22, 2021
Açıklamada ayrıca, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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