68 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Tokat'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem 19.11.2021, 15:10
68 yaşında hayatını kaybeden Atılgan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ali Paşa Camisi'ne getirildi.
Atılgan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Ulaş köyü mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
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