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68 hareketinin önde gelen isimlerinden Yusuf Küpeli hayatını kaybetti

1980 yılından beri İsveç'te yaşayan Küpeli, 77 yaşında vefat etti.

Gündem 29.12.2021, 20:50
68 hareketinin önde gelen isimlerinden Yusuf Küpeli hayatını kaybetti

1968 gençlik hareketinin önderlerinden, Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) eski Genel Başkanı ve THKP-C kurucularından Yusuf Küpeli, 26 Aralık Pazar gecesi İsveç'in Stockholm kentinde yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Küpeli 1980'den beri yurt dışında yaşıyordu. Küpeli, toplam 8 yıla yakın tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldıktan sonra 1983’te infaz yasasındaki değişiklikle şartlı olarak tahliye edildi ve İsveç’e yerleşti. Küpeli, aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar arasındaydı.

YUSUF KÜPELİ KİMDİR? 

27 Mart 1944'te Balıkesir'de doğan Yusuf Küpeli, 1958'de Kuleli Askeri Lisesi'ne, 1962'de Kara Harp Okulu'na girdi. Diğer Harp Okulu öğrencileriyle birlikte 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 askeri darbe girişimlerine katılmakla suçlanarak yargılandı. Aklandıysa da Kara Harp Okulu Disiplin Kurulu kararıyla diğer 1459 öğrenci ile birlikte Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldı.

Küpeli, öğrenimini önce ODTÜ, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) sürdürdü. 1964'te SBF Fikir Kulübü'ne, ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya ilçe örgütüne üye oldu. SBF Fikir Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

1968 sonundaki FKF kurultayında örgütün Genel Başkanlığına seçildi. 1969 yazında, Küpeli, Deniz Gezmiş ve diğer gençlik liderleriyle birlikte ağır ceza tehdidi içeren suçlamalarla aranmaya başlayınca Filistin'e gitti. Dönüşünde Türkiye'de Kasım 1970'te yakalandı ve Ağustos 1970'e kadar yaklaşık on ay Ankara Merkez Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 

Yusuf Küpeli cezaevinden çıktıktan sonra, Mahir Çayan, Münir Aktolga ve Ertuğrul Kürkçü ile birlikte yayınladıkları "Aydınlık Sosyalist Dergi'ye Açık Mektup" başlıklı broşürle, Mihri Belli'nin önderliğindeki hareketten koptu ve daha sonra THKP-C adını alacak olan hareketin liderleri arasında yer aldı. 

Yusuf Küpeli 12 Mart 1971 sıkıyönetim mahkemelerince THKP-C Merkez Komite üyesi olarak aranmaya başladı, 25 Mart 1972'de tutuklandı. İstanbul 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde müebbet hapse mahkum edildi. Cezası 1974'te çıkarılan 1803 sayılı Af yasası gereğince 24 yıla çevrildi ve değişen infaz yasası hükümlerinden de yararlanarak 7 yıl 9 ay sonra Aralık 1979'da Niğde Cezaevi'nden tahliye oldu. 1980'de yurt dışına çıktı. İsveç'e yerleşerek hayatının geri kalan bölümünü bu ülkede geçirdi. 

Küpeli'nin "Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD"  başlıklı kitabı, Nisan 2000'de, "Hedefteki Müslüman Halklar ve İslam" başlıklı kitabı Ekim 2005'te, "Tarihin Külleri Arasında Konstantinopolis" başlıklı kitabı da 2018'de Türkiye'de yayınlandı.

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#yusuf küpeli #vefat #İsveç
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