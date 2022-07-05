679 personelin katılımıyla Mardin'de yeni operasyon başladı
Mardin'de 679 personelin katılımıyla şehirde PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Eren Abluka-20 operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Mardin'de "Eren Abluka-20 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca" operasyonunun başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, 679 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularından oluşan 47 operasyonel timin görev aldığı bildirilen açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Operasyonları', halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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