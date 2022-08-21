656 bin ton tahıl çıktı: Türkiye'ye teşekkür

Tahıl sevkiyatı kapsamında dün 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün Zeyport'ta denetimlerde bulundu. Saat 12.45'te Zeytinburnu'ndaki Zeyport Limanı'na gelen Guterres beraberindeki heyetle servis botuna binip Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek “SSI INVINCIBLE II” gemisine hareket etti. Gemideki denetime Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Guterres merkezde ortak basın toplantısı yaptı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri ürünlerin emniyetle denizden nakliyatını koordine eden merkezin faaliyetlerinin planlandığı gibi sürdüğünü kaydeden Akar, “1 Ağustos’tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir” dedi. Sahada herhangi bir askeri unsurun bulunmadığını vurgulayan Akar, merkezde Türkiye’den 14, Rusya’dan 22, Ukrayna’dan 12, BM'den 23 temsilci olmak üzere 71 kişinin görev yaptığı bilgisini verdi. Türkiye'ye üstlendiği rol için teşekkür eden Guterres de tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkat çekerek “Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir” diye konuştu. Bunların piyasaya sürülmesi için işbirliğine işaret eden Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın fiyatları düşürmek açısından önemli olduğunu vurguladı.