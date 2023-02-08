64 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan kişiye 64 saat sonra ulaşıldı.
Gündem 08.02.2023, 21:53
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden İHH ekipleri, Nurdağı ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları yürüttü.
Afette yıkılan Nurkent Sitesi'nden ses geldiğini tespit eden ekipler, depremden yaklaşık 64 saat sonra yıkıntıların arasından bir kişiyi kurtarmayı başardı.
İsminin Mehmet Ali olduğu öğrenilen depremzede, arama kurtarma ekipleriyle konuşmasında, "Allah tarafından çok iyi yerde kaldım. Sadece çok üşüdüm, karanlıktı. Eşim normalde yanımdaydı ama deprem anında yanımda değildi, öbür tarafa gitmişti, nerede bilmiyorum. Ama kızlarım, ikizler yan tarafta uyuyordu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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