Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ortakları ve paydaşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti

Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayan Erdoğan, "Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde, milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabb'ime sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. Evet, millet olmak demek; aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir." diye konuştu.

"60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un önemine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için 'Togg, Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur.' diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. 'Bu bir memleket meselesidir.' diyerek, bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza, elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Togg'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve emekçilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını da onurlandırdınız. Biliyorsunuz, dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir, önünde durduğumuz araçtır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerinin Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği TOGG Gemlik Kampüsü'nün ve banttan indirilen akıllı cihazların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türk milletinin binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürdüğünü ve adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarına 1. Dünya Savaşı'nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş bir ülke olarak girildiğini vurgulayarak, "O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak, genç cumhuriyetin bu parlak girişimleri 2. Dünya Savaşıyla birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı." diye konuştu.

"Bize küçük düşünmek asla yakışmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Nuri Killigil gibi kendi kabiliyetleri, çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önlerinin kesildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ne hazindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri, imal edilen bombaların yerini ise soba boruları aldı. Kimi sinsice, kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın öz güvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin, 6 asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız. Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz."

Türkiye'nin hedeflerinin büyük, vizyonunun geniş ve inancının tam olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta 'milli' diyoruz, 'yerli' diyoruz. Milli teknoloji hamlemizin rehberliğinde savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa, her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı." ifadelerini kullandı.

"Togg dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında 'Hani bunun fabrikası nerede?' diyerek kendi akıllarınca akıllarında alay edenler vardı, işte fabrika burada." dedi.

"Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatının da açıklanacağını ve vatandaşların Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebileceklerini belirtti.

Erdoğan, Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara görüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devrim otomobilini engelleyenler devrin otomobilinde başarılı olamadılar"

Togg Gemlik Kampüsü'nün tam kapasiteye ulaştığında her yıl 175 bin araç üretileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg lityum iyon bataryalarının Türkiye'de üretimi noktasında da dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaşma yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz."