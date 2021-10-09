60 adrese düzenlenen operasyonda 24 tutuklama
Elebaşılığını firari Binali Camgöz'ün yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.
Gündem 09.10.2021, 18:25
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
34 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ekim'de İzmir, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i yakalanmış, bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu firari 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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