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6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.'nin kardeşleri konuştu

Hiranur Vakfı hedef alınarak ortaya atılan iddiaların odağındaki Gümüşel ailesinden açıklama geldi. 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.'nin ağabeyi ve iki kız kardeşi iddiaları yalanladı.

Gündem 08.12.2022, 12:18 08.12.2022, 12:29
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.'nin kardeşleri konuştu

Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında "evlendirdiği" ve 13 yaşında "nişan yaptığı" iddiasıyla ortaya atılan fotoğrafların ardından açıklama yapan Gümüşel kardeşler iddiaları yalanladı. 

Gümüşel kardeşler, ablalarına giydirilen söz konusu gelinliği bir merasim sırasında giydirildiğini ve aynı kıyafetlerden kendilerinin de giydiğini belirtti. 

Kız kardeşinin 6 yaşında olduğu sırada kendisinin 8 yaşında olduğunu belirten ağabey ise, kız kardeşinin evlendirilmesi durumunda kendisinin bunu bileceğini söyledi. 

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen ve çocuk istismarı ile ailenin hedef gösterildiği konuya ilişkin aile ilk kez konuştu. Yaşadıkları İslami hayatı anlatan kardeşlerin konuşması şu şekilde;

Ben Birgün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim, ben Fatma Betül Gümüşel’in, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe ve Leyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi.

Bu fotoğraf benim kardeşime ait kız kardeşime ait Ayşe ve Mira'ya ait bu, fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik.

Bende 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım hiçbiri üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki. Hani bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocuk mu gelin oldular?

Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe, Mira da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadının kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk ben şok oldum zaten.

Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamış. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum.

#Hiranur Vakfı
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