"6 yaşında evlendirildi" denilen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı
Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızla evlendiği iddiaları ülke gündem otururken konuyla alakalı yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G’nin kardeşleri açıklama yaparken iddiaların odağındaki H.K.G’nin dayısı ve kardeşiyle düğününde çekilen fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın dayısı ve kardeşiyle düğününde çekilen fotoğrafının gün yüzüne çıkmasıyla beraber kafalar iyice karıştı. Konuyla alakalı 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G’nin kardeşleri açıklama yaptı. Kardeşler, "Böyle bir olay yok. Evlilik fotoğrafı diye paylaşılanlar hafızlık merasimlerinden. Hepimizin öyle fotoğrafları var." dedi.
"PROFESYONEL STÜDYO ÇEKİMİ"
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in ağabeyi, "Bu fotoğraf kardeşimize ait. Diğer kardeşlerimin de gelinlikli fotoğrafları var. Bunlar profesyonel stüdyo çekimi. Evlendiler mi bunlar şimdi? Öyle bir konu olsaydı herkesten önce bizim haberimiz olurdu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Onunla aynı evde büyüdüm. İki yıl evvel, çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti" dedi.
İşte o fotoğraf:
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
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|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|17
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
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|14
|11
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|14
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