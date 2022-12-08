"6 yaşında evlendirildi" denilen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın dayısı ve kardeşiyle düğününde çekilen fotoğrafının gün yüzüne çıkmasıyla beraber kafalar iyice karıştı. Konuyla alakalı 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G’nin kardeşleri açıklama yaptı. Kardeşler, "Böyle bir olay yok. Evlilik fotoğrafı diye paylaşılanlar hafızlık merasimlerinden. Hepimizin öyle fotoğrafları var." dedi.

"PROFESYONEL STÜDYO ÇEKİMİ"

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in ağabeyi, "Bu fotoğraf kardeşimize ait. Diğer kardeşlerimin de gelinlikli fotoğrafları var. Bunlar profesyonel stüdyo çekimi. Evlendiler mi bunlar şimdi? Öyle bir konu olsaydı herkesten önce bizim haberimiz olurdu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Onunla aynı evde büyüdüm. İki yıl evvel, çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti" dedi.

İşte o fotoğraf: