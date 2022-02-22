6. yargı paketi Meclis'e geliyor

6'ncı yargı paketinin mart ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı doğrultusunda kadına şiddetle mücadeleye ilişkin önemli değişikliklerin, acil bir paket olarak bu düzenlemede yer alması bekleniyor.

Teknik hükümler içeren düzenleme, gündemdeki önemli başlıkların eklenmesiyle acil yargı paketine dönüştü.

Kadına şiddetle mücadelede yeni önlemlerin, paketin en önemli unsuru olması bekleniyor.

Bunların başında iyi hal indiriminin kaldırılması geliyor. Yargılama sırasında zanlıların olumlu hal ve davranışları iyi hal indirimi kapsamına alınmayacak. Ayrıca, Israrlı takibin cezası da ağırlaştırılacak.

Süresiz nafaka sınırlandırılacak

Nafaka düzenlemesinin yeni pakette yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

Süresiz nafaka yerine, evlilik süresine bağlı olarak nafakanın kademeli olarak belirlenmesine ilişkin çalışma Adalet Bakanlığında yürütülüyor.

Sağlıkçılara yönelik şiddete karşı yeni tedbirler

Yargı paketine, sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için yeni tedbirlerde eklenecek.

Mevcut durumda, sağlıkçıları kasten yaralayanların cezası da iyi hal indirimiyle azaltılıyor ve para cezasına çevrilebiliyor.

Yeni düzenlemeyle bu indirime son verilmesi planlanıyor.

Pakette sahte fatura ve belge düzenleyerek kayıtdışılığın sürmesine neden olanlara yeni cezai düzenlemelerde öngörülüyor.

6'ncı yargı paketinin mart ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.