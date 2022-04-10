6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gündem 10.04.2022, 11:52
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.
Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu da kesintisiz sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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