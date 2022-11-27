6'lı masanın anayasa taslağında seçim barajı ayrıntısı

Altılı Masa liderleri, 28 Kasım Pazartesi günü Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin Anayasa değişiklik önerisini kamuoyuna duyuracak. Ankara'daki toplantı öncesi 6 liderin Anayasa değişikliği taslağına tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ulaştı.

Gürel Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

6'lı Masa’nın yarın yapacağı Anayasa Tanıtım Toplantısı Ankara’yı şimdiden hareketlendirdi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'nde öne çıkan başlıklardan dikkatimi çekenler şunlar:

-Anayasa'daki yaklaşık 85 maddede değişiklik teklif edilecek.

-Cumhurbaşkanı 7 yıllığına, yalnızca tek seferliğine seçilebilecek.

-Kadına karşı şiddetten ceza almış olanlar yeni Anayasa’ya göre milletvekili seçilemeyecek.

-Milletvekilliğinin düşürülmesi için Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenecek.

-Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmalardan çekilmek için yetkili olamayacak. TBMM salt çoğunluğu aranacak. (Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi de bu kapsamda değerlendirilecek.)

-Siyasi parti kapatma uygulamasında TBMM de yetkili olacak.

-Seçim barajı %3’e düşecek. Barajı aşamayan partilere de hazine yardımı yapılacak.

-YÖK kaldırılacak.

-RTÜK üye seçiminde parti kontenjanı aranmayacak. Kurulda alanında uzman isimler yer alacak.

-Bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndan TBMM'ye geçecek.

-Bakanlar TBMM'ye karşı sorumlu olacak.

6'lı Masa’nın yarın yapacağı Anayasa Tanıtım Toplantısı Ankara’yı şimdiden hareketlendirdi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'nde öne çıkan başlıklardan dikkatimi çekenler şunlar: — Deniz Gürel (@DenizGurel06) November 27, 2022

Kaynak: Medya Radar