6'lı masadan Kılıçdaroğlu'na erken adaylık ayarı: Adamlarını sustur

Son aylarda sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kamuoyu önünde söylemleri sıklaştıran CHP üst düzey yöneticilerine ikinci görüşmeye kadar söylemlerin azaltılması uyarısı geldi.

SON DÖNEMDE ABARTILDI

Edinilen bilgilere göre, CHP ile ittifakta yer alan partilerin yöneticileri, adaylık söylemlerinin son dönemlerde abartıldığını muhataplarına iletti. 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde yapılan birinci turun son toplantısında da adaylık sinyallerinin azaltılması gerektiğinin konuşulduğu ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının bu ikaza uyduğu kaydediliyor. CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada aday tartışmaları devam ederken, CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde yaptığı açıklamalar veto yedi.

GÖNLÜMDE YATAN ADAY

Mart ayından bu yana 11 CHP'li, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalar yaptı.

31 Mart'ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Benim gönlümde yatan cumhurbaşkanı adayı da genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunu da hak ettiğini düşünüyorum çok uğraştı bu ittifakın bir arada tutulması bakımından tüm genel başkanların çok büyük payı vardır ama genel başkanımızın payı da çok çok büyüktür” açıklamasında bulunmuştu. 10 Nisan'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Ben CHP’liyim. Doğal olarak benim gönlümden geçen aday, sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanmıştı. 1 Mayıs'ta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.

ADAY ARAMAYA GEREK YOK

16 Haziran'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Aday aramaya gerek yok. Bu ülkeye de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirecek tek isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur" ifadelerini kullanmıştı. 27 Haziran'da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP olarak bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. " açıklamasında bulunmuştu. 6 Temmuz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" demişti.

GÜRSEL TEKİN HİÇ BAHSETMEDİ

27 Temmuz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Ağustos'ta CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kemal Kılıçdaroğlu" dediler. 9 Ağustos'ta CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu’nu sahneye davet ederken, “Sayın cumhurbaşkanım, sizi konuşmalarınız yapmak üzere sizleri kürsüye davetimi arz ederim’’ ifadelerini kullanmıştı 25 Ağustos'ta da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum; mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor" demişti.

2 Ekim’e kadar dikkat

Masa içerisindeki partilerin genel başkan yardımcılarının bazıları ise adaylık vurgusunun abartıldığı görüşünde. Parti genel merkezlerinde ifade edilenlere göre bu durumun, birinci turun son toplantısında konuşulduğu masa buluşmalarının ikinci turunun yapılacağı 2 Ekim’e kadar CHP’lilerin adaylık ile ilgili söylemlerine dikkat edeceği ifade ediliyor. 6’lı masa toplantısından bir kaç gün sonra açıklama yapan Gürsel Tekin’in bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini söylemediği ifade ediliyor.