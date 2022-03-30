6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 61 kişi yakalandı
Polis ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 88 adrese düzenlediği eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda şüphelilerden 61'ini yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin atölyelerde kaçak olarak ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fizik takip sonrası 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 88 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 61'ini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca ve 4 av tüfeği ile çok sayıda şarjör, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah yapıldığı belirlenen 2 atölye de mühürlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Bu arada, soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda da silah yapımı gerçekleştirilen 4 atölye kapatılırken 200 silaha da el konulmuştu.
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