6 ilde sahtecilik operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları sahte paralar ile ayarı düşürülmüş tam, yarım ve çeyrek altınları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda sahte olduğu tespit edilen 3 bin 500 Dolar ile 463 bin 950 lira ve 1 sürücü belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.