6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı
FETÖ ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY örgütüne yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yapılan operasyonla yakalandı.
Gündem 12.10.2021, 09:04 12.10.2021, 09:14
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında, itirafçı olan örgüt üyelerinin beyanları bulunan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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