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6 ilde FETÖ soruşturması: 16 gözaltı kararı

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Gündem 27.09.2022, 08:44
6 ilde FETÖ soruşturması: 16 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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