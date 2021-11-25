6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gündem 25.11.2021, 12:09
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta başlattığı operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
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