6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 36 kişinin yakalanması için düğmeye bastı.
Gündem 26.11.2021, 10:04
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.
Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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