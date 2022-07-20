6 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6 il için 'sarı' uyarı

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Tekirdağ için 'sarı' uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.