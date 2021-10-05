6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz
İBB'den yapılan açıklamada İstanbul'un kurtuluş günü olan 6 Ekim'de kent genelinde toplu taşımaların ücretsiz olacağı duyuruldu.
Gündem 05.10.2021, 18:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.
Kaynak: AA
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