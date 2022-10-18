59 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gündem 18.10.2022, 13:22
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınıp başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde dev operasyonun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatından 543'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA
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