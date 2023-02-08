56 saatlik mücadele: Enkazda çocuğunu emzirerek hayata tutunmasını sağladı
Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Gündem 08.02.2023, 13:36
Soğuk havaya rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için canla başla çalışıyor. Bölgeden kurtarılma haberleri de art arda geliyor.
Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra göçük altından çıkarıldı.
Masal bebeği babası karşıladı, Masal'dan sonra annesi de enkazdan kurtarıldı.
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