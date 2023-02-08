56 saatlik mücadele: Enkazda çocuğunu emzirerek hayata tutunmasını sağladı

Soğuk havaya rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için canla başla çalışıyor. Bölgeden kurtarılma haberleri de art arda geliyor.

Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

Masal bebeği babası karşıladı, Masal'dan sonra annesi de enkazdan kurtarıldı.